新北富邦國際城市U18棒球邀請賽四強賽，花蓮縣(玉里高中)與新竹市(成德高中)比賽，天公卻不作美，先從原定的新莊球場移到三重球場後，比賽又因雨勢過大被迫暫停，比賽7局打完裁定由新竹市以5比2獲勝，闖進冠軍戰對決由穀保家商組成的新北藍隊，而其實新竹市隊有半數球員都「中標」感冒，甚至有球員得A型流感。

新竹市在第2局就有攻勢，周辰修敲出帶有2分打點安打，此局攻下3分領先。雖花蓮縣在5局上半靠連續安打搶回2分，不過5局、7局新竹市各添1分進帳，最後7局打完因現場雨勢過大，裁定由新竹市以5比2獲得比賽勝利，闖進明日冠軍戰，將對決地主新北藍隊，季軍戰則是新北白對花蓮縣。

教練認為中繼投手逸信．阿娜斯是獲勝關鍵。（大會提供／鄧心瑜傳真）

新竹市教練蔡丞賢表示，有特別針對花蓮縣的打擊做準備，因為對手打擊力道很不錯，因此外野守備守得特別深。認為今日能獲勝的關鍵，是4局上半2人出局、滿壘時，登板的中繼投手逸信．阿娜斯，順利讓對手擊出飛球成第3個出局數，也中斷花蓮縣的反攻氣焰，續投狀況也不差，總計中繼3.1局被敲4支安打、失2分。

其實新竹市選手們狀況不好，全隊20人就有10人在感冒，還有1人得到A型流感，昨日的先發選手今天還發燒，因此這幾戰的陣容都不固定，雖讓蔡丞賢傷腦筋。

不過即使選手生病，一到場上仍展現出實力，讓蔡丞賢說，「很佩服小朋友，明天冠軍戰會全力以赴，而對手穀保(新北藍)是大魔王，會對決到很優秀的投手、打者，希望選手享受比賽比較重要，把該做的做好，不要害怕。」

(中時 )