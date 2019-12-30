青年學子是國家未來的希望，但清寒家庭常為學費所苦，盛光企業董事長洪盛雄與胞兄洪源昌共同捐助20萬元予草屯鎮公所的弱勢家庭子女助學圓夢計畫，鎮長簡景賢30日除了代表受贈外，也回贈感謝狀，並感謝他們的善舉，幫助更多學生解決學費問題。
洪盛雄說，聽聞草屯鎮公所舉辦弱勢家庭子女助學圓夢計畫，覺得很有意義，且非常用心經營與具備完善的審核機制，因此決定捐出10萬元善款，希望藉此拋磚引玉。
他期盼，如果社會各界人士的生活開銷有餘，也可以加入捐助的行列，幫助更多的清寒家庭的學生，解決學雜費的困難，讓該活動更加成功。另外，做公益也能成為下一代的好榜樣，子女們就會常保善良的心。
值得一提的是，洪盛雄每次做公益時，都會邀請他的胞兄洪源昌一起參加，而洪源昌也都會毫不考慮地爽快答應，讓社會公益的力量更強大，這次兩人合計捐贈20萬元。
草屯鎮長簡景賢說，自上任以來，以打造幸福草屯為宗旨，每當寒暑假時，很多清寒家庭就開始煩惱孩子的學雜費，因此設置弱勢家庭子女助學圓夢計畫，希望幫助他們在求學之路能夠無後顧之憂，專注課業、充實自我與勇敢追夢，受助學生也會利用寒暑假擔任志工作為回饋鄉里，目前平均每個學期有20名學生受惠。
(中時 )
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