蔡適應於30日上午召開記者會指出，「抱歉讓你失望了，我只是中產階級」。（吳康瑋攝）

選戰進入倒數，民進黨立委蔡適應先前在基隆中山區對手國民黨立委候選人宋瑋莉的競選看板旁掛上「基隆地產王」的看板，諷刺意味濃厚，並引起宋陣營大批蔡適應出「奧步」，只會抹黑、製造對立。最近更有民眾指出，在街上出現好幾面暗諷蔡適應是「肥貓」的看板，對此，蔡適應於30日上午召開記者會指出，「抱歉讓你失望了，我只是中產階級」。

基隆市街頭近日頻出現寫有「蔡適應，呷飽沒？三屆議員擁千萬，一任立委住豪宅，這樣的立委您適應嗎？」的看板，引起路過民眾熱議，更有民眾感到不耐煩的PO文嘆到「是吵完沒？」，其中看板署名是「美食達人愛立刻吃林益諄製」，而林益諄為國民黨立委候選人宋瑋莉的兒子，他強調，這一切都可以受到公眾來評論，則為什麼以他的名字來掛看板，他則指出，因為他長期在地方上推廣美食，走訪各地市場與在地市民互動，他大力呼籲，立瑋蔡適應應該奧在平日多為基隆做事情，千萬別到選舉前，才突然說他做了非常多的事，這樣子百姓根本看不到。

林益諄也強調，自己做這個看板，是為很多在地市民來提問，這些都是大家想理解的，他是在大家的鼓勵下，才會出來做這個看板，更請蔡適應出面回應市民朋友。

蔡適應於30日上午指出，自己在大學畢業後，先當了4年的軍人，後來在王拓服務處擔任主任，再來當了3屆市議員、一屆的立委，他看到看板後回想一下，他從政至今到底賺了多少錢，扣掉支出，他一共申報300多萬的存款，和200多萬元的現金。他並指出，他沒有富爸爸、富媽媽，一切都是靠自己打拚，白手起家，並控訴，「很抱歉，我沒有千萬存款，只有百萬存款」，並是自己只是中產階級。

蔡適應並指出，到底是「地產王」才能苦民所苦，還是身為「中產階級」的自己，才能跟大家生活在一起，這很值得市民深思。

(中時 )