比籃球還大的巨石砸中吉姓駕駛與歐姓婦人所乘租賃車，經送醫救治後並無大礙。（新城分局提供／王昱凱花蓮傳真）

中橫台8線今日下午驚傳落石砸車意外，當時來自台北市的吉姓駕駛與副駕歐姓婦人開著租賃車輛由東向西行駛，準備前往天祥遊玩，沒想到行經182.3公里處竟遭巨石砸中，兩人頭部與手腳分別受到不同層度傷害，但意識清醒，緊急送往花蓮805醫院救治後，並無性命之憂。

午間3時18分許，花蓮新城分局富世派出所接獲民眾報案，指出有車輛遭落石擊中，警方到場後發現一顆比籃球大的巨石將車輛砸出一個大洞，擋風玻璃直接碎裂噴入車中。

年約28歲的吉姓駕駛頭部與腳步受到撕裂傷；52歲的歐姓婦人則是手腳擦傷，所幸送醫時兩人意識清醒，經805醫院緊急救治後並無大礙。該路段交通也於晚間5時許恢復雙向通行。

新城分局表示，近日全台有雨，山區落石機率增加，用路人出門前需注意路況與自身安全，行經易落石路段要保持緊覺，必要時可繞路而行，切莫拿自身生命安全開玩笑。

(中時 )