嘉義市市定古蹟（原嘉義市史蹟資料館）首次委外經營，第三度獲得文化部評選為古蹟歷史建築管理維護優良獎，市長黃敏惠說，三度獲獎對於市府團隊是極大肯定及榮耀，可作為其他古蹟歷史建築管理維護的表率。

黃敏惠說，史蹟資料館是嘉義市很重要的古蹟，外縣市及國外遊客常參訪的景點之一，今年開始委外經營，執行團隊以多功能服務提升古蹟能見度，善盡管理維護的基本功，才能沿續以往文化局管理2次獲獎的紀錄，第3度得獎，讓更多公有機關願意與民間合作，在古蹟歷史建築的管理維護上用心和努力。

文化局長蕭柏勳說，史蹟資料館是嘉義市第一處文化資產委外經營管理的案例，必須兼顧古蹟管理維護和業者經營績效，古蹟透過活化才能永續經營，活化首重日常管理維護，很消耗經費及人力，業者葉欣芝以保護古蹟為優先，親自參與消防訓練，策辦活動，值得肯定。

葉欣芝說，兩棟建物是1943年嘉義神社附屬齋館及社務所，「書院造」的日式建築，為了賦予史蹟資料館新的使命，另外命名為「昭和J18」，目前提供輕飲食，遊客可以喝咖啡、穿日式服裝，體驗檜木與咖啡香氣，漫步庭院樂活，拍照打卡當網美，每周六夜放至晚間8時，每個月第3個周六日有市集，歡迎大家來體驗。

(中時 )