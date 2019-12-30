愛在南投跨年晚會，將在南投、清境同步登場。（廖志晃攝）

2020南投縣跨年晚會，將在南投縣立體育場、全國最高海拔的清境跨年晚會同步登場；其中，體育場的「愛在南投星光閃耀」晚會，由全民小天后鬼鬼吳映潔、世界美顏小姐才藝第1名的高曼容，與縣長林明溱一起倒數計時迎接新年。

「愛在南投星光閃耀」跨年晚會將由梁赫群、邱慧雯擔任主持人，在地表演團體飛暘樂團、曼暉舞蹈團打頭陣，年輕世代喜愛的BOXING、草屯囝仔、臭屁嬰仔上場帶動氣氛，知名歌手RED芮德、Chris、潘裕文、閻奕格、曹雅雯、甲子慧也將輪番上陣，並由吳映潔與高曼容壓軸演出。

跨年晚會抽獎獎項包括50吋電視、吸塵器、智慧型手機、咖啡機、果汁機、IPHONE手機、超商禮物卡等，周邊有50個攤販，販售南投特色小吃、農特產品、文創商品等。

清境跨年晚會由清境國小演出《竹林江畔傣鄉情》開場，並邀都達藝術文化團、伊斯昂藝術文化團及布農迪樣家族演出，還有藝人吳是閎、李佳歡、孟慶而、張孟權、反骨男孩等表演；因應合歡山國際暗空公園獲得認證，晚會將由劉志安老師進行天文導覽及展示，讓民眾享受跨年的歡樂，還有觀星的知性體驗。

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