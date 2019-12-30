衛福部苗栗醫院今年在獅潭鄉和後龍鎮關懷據點，推展肌少症預防宣導計畫，自製「彈力帶示範短片」並融合客語免費提供民眾索取，讓民眾於家中也能利用彈力帶強化肌力與耐力，促進老年健康。

苗栗醫院為建立正確運動觀念，透過「肌少症預防宣導—我運動、我健康」計畫，結合營養衛教獲得良好成效，男女皆有明顯改善，BMI值與皮下脂肪皆降低；肌握力增加，衰弱前期個案數減少，顯示運動計畫有助於提升肌力與耐力。

「肌少症」是老年失能重要因素之一，苗醫院長李明輝說明，肌少症不只是肌肉質量減少，也包括肌肉力氣衰退、活動表現變差，而「營養補充」及「適當運動」是預防肌少症相當重要且有效的方法，其中攝取足夠熱量及優質蛋白質，並多補充富含維生素D的食物，不但能幫助鈣質吸收，還能避免肌力下降而引發肌少症，降低跌倒、失能等風險。

為傳達簡單、安全的運動理念，護理師董香蘭以高齡及衰弱者為對象，結合客語設計10分鐘「彈力帶示範短片」，利用彈力帶強化肌力、耐力，進而達到老年健康促進目的。彈力帶示範短片更在苗栗縣政府衛生局衛生教育教材創意競賽中，獲多媒體短片組第二名，院方為鼓勵民眾重視運動與健康，將短片製成光碟免費提供民眾索取。洽詢專線：037-261920轉2103

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