出道16年 東方神起昌珉首認愛！ 17:402019/12/30 中時電子報 施品瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 東方神起出道16年，人氣依舊。（圖／中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 昌珉認愛圈外女性。（圖／翻攝自IG） 韓國人氣男團東方神起出道16年，成員鮮少傳出緋聞，而今（30日）昌珉被爆出戀愛ing，對象是圈外人，公司隨後也證實消息，受到許多粉絲祝福。 據韓媒報導，31歲昌珉現正與比他年紀小的圈外女性交往中，兩人透過朋友認識，互相產生好感進而交往，而昌珉身邊的熟人也都知道雙方正在戀愛。 消息傳出後，昌珉所屬公司SM娛樂證實此事，這也是昌珉出道以來首次公開認愛，吸引粉絲紛紛獻上祝福。 網瞎傳復合喬妹 野生宋仲基被捕獲！人妻吐哀怨 (中時電子報) #昌珉 #東方神起 #認愛 #允浩 也許您會感興趣 推薦閱讀 加薪M型化 初中階人力凍漲！實質經常性薪資 倒退16年 04:102019/12/29 財經焦點 延長線定期必更換？網曝已用16年 14:292019/12/29 日常 娛樂熱門新聞 卡神去哪兒？陳文茜被問楊蕙如…反應驚人 - 娛樂 正宮想讓陳綺貞一刀斃命？ 她驚爆「坑殺小三術」 - 娛樂 女兒都20歲了…「玉女掌門人」葉蘊儀暴瘦甩嬸味洩感情現況 - 娛樂 《鬼怪》火辣三神奶奶現身台中 吃道地鹹豆漿！ - 日韓 趙麗穎產後新造型遭嫌好醜 被發現真實原因太心酸！ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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