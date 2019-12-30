昌珉認愛圈外女性。（圖／翻攝自IG）

韓國人氣男團東方神起出道16年，成員鮮少傳出緋聞，而今（30日）昌珉被爆出戀愛ing，對象是圈外人，公司隨後也證實消息，受到許多粉絲祝福。

據韓媒報導，31歲昌珉現正與比他年紀小的圈外女性交往中，兩人透過朋友認識，互相產生好感進而交往，而昌珉身邊的熟人也都知道雙方正在戀愛。

消息傳出後，昌珉所屬公司SM娛樂證實此事，這也是昌珉出道以來首次公開認愛，吸引粉絲紛紛獻上祝福。

(中時電子報)