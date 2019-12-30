台灣調查局線民「小鄭」遭美國警察臥底設計、2011年透過大陸貨櫃運送994克安非他命到美國，在美國當地被逮且服刑3年9月，回台後遭高雄地院依毒品危害條例判4年。二審高雄高分院認為小鄭已在美國服刑、付出代價，判其免刑，可上訴三審。

小鄭遊走於販毒網絡，曾多次提供情資，協助台灣調查局破獲大麻、K他命案件，回台受審及判決過程中，避免遭犯罪集團鎖定影響安危，均使用化名。

2011年2月，小鄭邀請在補習班教英文的張姓女友擔任通譯，一同前往菲律賓馬尼拉市，透過一名外籍男子引介，認識假扮毒販的美國警方臥底UCs（化名）。小鄭當時自稱毒品運送專家，與UCs在美國佛羅里達州碰面，UCs事後匯款7萬美元給小鄭，同年7月小鄭將994公克安毒分裝成三罐茶葉罐、夾藏在電腦主機殼內，透過貨櫃從大陸走私到美國，美警依照UCs提供的線報順利查獲。

小鄭與女友以為運毒成功，2012年2月還一同赴美UCs碰面，雙方商討進一步運送50至上百公斤不等之安毒至美國及日本，隔週美警掌握充足證據逮補小鄭與他女友，兩人依違反美國法典之「陰謀進口甲基安非他命」罪，小鄭與女友分別在美服刑49、39個月，2015年12月、5月分別獲釋返台。

小鄭表示，父親是調查局查核班畢業，自己則是警專畢業，曾在海岸巡防司令部當外聘反情官，負責蒐集走私與偷渡的情報，但因海岸巡防司令部查辦毒品的部分比較少，才轉與調查局接觸，提供毒品犯罪情資。

返台後，小鄭與女友依毒品危害防制條例受審，小鄭女友被認定單純做翻譯，二審皆獲判無罪，目前上訴中。小鄭一審被認定遭人設計運毒但販賣未遂，遭判4年，二審法官認為他已在美國服刑，判免刑，全案可再上訴。

(中時 )