2019年生技醫療類掛牌6家(含櫃轉市)、集資額27.2億元，與去年相比，家數與集資額持平，顯示台灣發展生技聚落仍有一定的力道。另外，觀察近期生技圈積極參與族群者中，可以發現接棒新藥發展後，以精準醫療和長期照護為主的發展動能，更多資通訊產業開始跨足生技醫療領域，可望打造台灣為醫療科技島，為台灣生技聚落的發展注入強勁動能。

2019年台灣上市櫃新掛牌家數(含櫃轉市)共39家，比起2018年減少23家，減幅37%；集資金額280億元，比2018年增加45億元，增幅19%。2019年整體平均集資額8億元，本國上市平均集資額18.2億元，本國上櫃平均集資額2.4億元，外國上市櫃平均集資額為4.1億元。

資誠聯合會計師事務所審計服務市場發展長林一帆指出，2019年可說是大趨勢的終結，中美貿易戰的緊張局勢暫趨緩和，貿易戰帶來的不確定性可望逐漸散去。在「後中美貿易戰」的短鏈時代，2020年對台灣來說是「向上轉折」的關鍵年，台灣成為貿易戰火下台商移轉產能的首選，而在1月台灣總統大選後，政策不確定性也將降低，台灣政經環境將進入下一個局勢。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長梁華玲表示，在後中美貿易戰及台商回流的環境下，台灣製造業及電子業等產業都有越來越多的潛力掛牌公司，再加上台灣資本市場交易透明，流動性穩定，外資持續匯入、股市動能佳，匯率也相對穩定，可望吸引香港、東南亞及美國華商來台掛牌。

梁華玲表示，政府已訂出打造台灣成為亞洲新創資本匯聚中心的目標，推動「五加二產業創新計畫」，2020年台股將推出逐筆交易與盤中零股買賣，讓台股具有擴增交易量的機會，這些利多因素都讓2020年台灣資本市場值得期待。

(時報資訊)