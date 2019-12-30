根據IDC研究報告指出，至2023年全球數位化轉型投資支出預估將達7.4兆美元，在ICT總投資的占比更增加到50％以上，其中以數據智慧與分析領域的成長最高。根據全球市場動態及產業應用面，互動資通董事長郭承翔提出，2020年企業即時協作市場關鍵趨勢，將朝「私有雲溝通協作系統為基礎，打造企業自身的生態系」、「企業溝通協作系統協助企業數位轉型」、「溝通安全再度成為企業最關注的議題」、「由內部溝通接軌到外部客戶的即時服務」、「從企業通訊協作系統延伸到各項人資應用」等五大趨勢發展。

趨勢一、以私有雲溝通協作系統為基礎，打造企業自身的生態系。根據IDC的全球調查報告指出，49％的企業預計在兩年內，計畫將部署在公有雲上的應用程式搬回內部私有雲中，除了資料外洩疑慮的資安考量外，長期租用公有雲的高成本也是主因。因此預估2020年企業針對私有雲部署的需求將大幅提升，並且以私有雲溝通協作為基礎，深化企業本身產業應用，打造自家專屬的產業生態系。

趨勢二、企業溝通協作系統協助企業數位轉型。根據Gartner公佈的2020年CIO調查結果顯示，已有39％的企業透過數位科技提升其工作場所、製程和供應鏈的效率，企業在面臨全球市場的快速變動下，市場佈局及管理相對複雜困難，更需要一套有效率且集中管理的企業即時溝通協作系統，深化虛實整合的數位團隊協作一站式管理，提供即時準確的決策判斷與應變能力，協助企業從營運流程、作業管理及商務模式進行全面改革。

趨勢三、溝通安全再度成為企業最關注的議題。隨著5G、物聯網、智慧手機、行動支付等多元應用技術，將帶來新型態的資安風險。IDC指出，為確保經濟發展的穩定性與國家安全，預估到2022年高度數位發展的國家，將有40%走向資安在地化，透過資安自主與技術佈局，也因此互動資通預估2020年，溝通安全將再度成為企業最關注的議題，高資安私有雲架構的企業溝通協作系統，將成為資安在地化、自主佈局的關鍵之一。

趨勢四、由內部溝通接軌到外部客戶的即時服務。根據市場研調機構Forrester Research報告指出，到2023年，將有58％的美國零售業受到數位化影響，而這波衝擊已反應在美國零售市場。新零售強調全通路的顧客體驗，藉由新技術掌握精準數據，強化顧客關係、滿意度與轉換率，因應數位經濟的高度競爭環境，企業為提升產業競爭力，需要一個可以同步管理「內部員工及外部客戶」的一站式溝通協作管理平台，從內部溝通接軌外部客戶管理，提供客戶更即時完善的服務體驗，預估明年需求將大幅升溫。

趨勢五、從企業通訊協作系統延伸到各項人資應用。IDC預測，到2021年，新的未來工作實踐，可讓數位化企業的員工能力和工作效率提高35％，因此，預估2020年，企業即時通訊協作將從人資單位需求延伸至各項辦公應用，也因此辦公應用協作將更趨高度整合，從人資的角度，規劃管理流程優化、人力資本佈局，成為數位轉型員工落地的核心關鍵。

team+在兼具高效能與高資安二大優勢下，打造業界最高規格資安防護及控管機制，成為數位轉型實現的關鍵一角，加速企業數位轉型布局，實現智慧溝通與智能協作的一站式行動管理解決方案。

(時報資訊)