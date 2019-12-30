5G首波數量競價作業今(30)日進行第15天的競價，今日結束時暫時得標價合計793.91億元，預計明日由中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、亞太電(3682)以及台灣之星5家合格競價者繼續競逐，預計明日標金及有可能叩關800億元大關。

NCC呼籲電信業者理性、冷靜，由於未來相關網路建設等各項投資仍需相當資金挹注，皆屬業者必須考量的成本，NCC將來也會就得標者各項費用訂定之合理性予以關注，以保障消費者權益。

NCC表示，本次競價自12月10日開始，每日進行10回合，至今已累計150回合，各頻段暫時得標情形來說，3500MHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價779.49億元，其中27個單位頻寬以當前回合價(第150回合)28.87億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升220.8%；28000MHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標14個單位頻寬，暫時得標價14.42億元，其中14個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1800MHz頻段暫無得標頻寬。

(時報資訊)