李明哲（中）抨擊民進黨用他部分談話內容去曲解，箝制言論約制人民的想法。（張朝欣攝）

民進黨雲林縣黨部30日到雲林地檢署控告國民黨雲林第二選區立委候選人謝淑亞、雲林縣議員李明哲公開散布民進黨放任吸毒無罪，涉嫌《社會秩序維護法》、《刑法》誹謗罪。謝、李則強調對毒品零容忍，反批對手只會曲解、抹黑、栽贓，會循法律途加以制裁。

民進黨雲林縣黨部30日控告謝淑亞及李明哲四處造謠「吃毒無罪」，涉嫌違反社會秩序維護法63條第1項第5款：散佈謠言，足以影響公共之安寧者。黨團因此提出告訴，要求檢察官著手偵辦。

李明哲隨後在西螺鎮舉行記者會，表示非常遺憾民進黨用《社會秩序維護法》對他提出告訴，民進黨忽略的是不論校園和社會，對毒品的態度都是零容忍，民進黨用他部分談話內容去曲解，在選舉的時候用這麼多手段，應該請民進黨好好思考，這場選舉到底要打什麼選戰？

李明哲指出最近有數名民眾向他反映，因為在臉書張貼對反滲透法的言論與針砭，隔天就收到通知書，以違反 《社會秩序維護法》去做筆錄，司法資源不應該用在這種地方，全國民眾應該要睜大眼睛，對於政府用這種箝制言論的方式來約制人民的想法，應該要予以唾棄。

謝淑亞競選總部則回應，請對手先把他們的政見與上周的「校園毒品零容忍」記者會影片認真看、認真讀，不要自己心虛還胡亂抹黑、栽贓，若有不實指控，他們也會循法律途徑要求司法制裁不法之徒。

※遠離毒品

(中時 )