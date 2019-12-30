元旦來去新竹市看幻象、看樂樂、吃早餐，過個不一樣的新年吧！新竹市政府今年元旦仍將在市府前廣場舉辦升期典禮，隨後有幻象戰機衝場，更有河馬樂樂行銷大使陪你歡喜迎新，加上12家在地美食進駐的早餐市集，歡迎全國朋友共襄盛舉。

社會處長李季縈表示，為慶祝2020元旦升旗活動，市府連續第3年特別邀請空軍2聯隊出動5架幻象戰機，以大雁隊形衝過市府上空，以飛行英姿向新竹市民與國軍致敬。

而今年元旦幻象戰機將於8點30分與8點36分兩趟次，以大雁隊形衝過市府上空，民眾可要算準時間把握機會補捉幻象的震撼與英姿。

升完旗、看完幻象後，現場另有12攤早餐市集帶來美式漢堡、有機豆漿、碳烤吐司、美味飯糰及咖啡車等，讓民眾圍座吃早餐、觀賞表演，今年演出歌包括艸羽田舞蹈團、許莉潔歌手及丘與樂樂團等。

而除了升旗典禮外，活動現場提供限量河馬便當袋及紀念小點心，參加活動的民眾只要憑108年11-12月5張發票或2顆廢電池到活動會場領取兌換券後，憑兌換券領取紀念品。

(中時 )