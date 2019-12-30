臺北醫學大學校長林建煌。（台北醫學大學提供／李侑珊台北傳真）

台北醫學大學與天下文化今天舉辦《修練幸福力》新書發表會。在2019年的尾聲，這本書精彩呈現北醫大五年來支持四個公益團體的動人故事。除了藉由此書分享一所大學的社會責任及人文關懷，也希望藉此拋磚引玉，號召更多善心人士投入，幫助更多需要幫助的人；因為醫者的修練，是從真正需要的地方做起。

台北醫學大學表示，從2015年開始，在每年底舉辦愛心慈善義賣會，將義賣所得捐給需要協助的團體，為他們圓夢。五年來，北醫大累計捐出超過1500萬元，幫助了台東孩子書屋、高雄那瑪夏卡那卡那富族部落願景屋、台灣身心障礙者音樂關懷協會、財團法人張炎虎社會福利基金會。

台北醫學大學提到，即將創校滿60周年，北醫大校長林建煌提到此刻出版特別有意義。這四個受助團體，涵蓋兒少、原住民、身心障礙及高齡者等重要社會議題，也是需要社會關懷的族群，身為國內培育醫事專業人才的教育醫療機構，善盡企業社會責任(CSR)，也為台灣盡一份心力。

林建煌指出，北醫藉著募款推動公益，將愛心積沙成塔、拋磚引玉。也正是落實北醫大體系核心價值之一「社會服務」的理念，把愛送到台灣被遺忘的各個角落。並結合北醫人的專業，讓最實質的幫助，送到需要的人手上。

北醫大董事長張文昌表示，北醫雖然創立時期走得辛苦，但感謝有各方的支持陪伴北醫走到現在，現在也希望盡自己的力量，在教育和醫療服務外，承擔更多社會責任，發揮助人的社會影響力，讓臺灣的溫馨美好一面可以被更多人看見。

「扶著孩子的手，面向陽光！」台東孩子的書屋董事長陳彥翰說，雖然父親離開，但他將接起父親「陳爸」的擔子，帶領黑孩子計畫持續迎向未來，幫助、陪伴更多台東偏鄉孩童成長。

達卡努瓦部落工作站站長阿布娪指出，十年前的莫拉克風災摧毀部落，感謝北醫大募款幫助那瑪夏鄉重建，還蓋了一棟「部落願景屋」，部落的耆老摸著堅固的柱子說，「這是我們不會再害怕風雨的房屋」，面對氣候變遷挑戰，未來不用擔心再被迫離開家園，因為讓部落可以延續，就是族人最大盼望。

台灣身心障礙者音樂關懷協會的學員許育瑋，他是台灣擁有最多街頭藝人證照的多障者，他今天運用罕見的數位吹管，吹奏「隱形的翅膀」，動人的樂聲揚起感動全場，也展現他對生命的熱愛。音樂關懷協會理事長陳蔚綺感謝北醫的贊助，讓8名身障選手在國際大賽圓夢，抱走金牌等多項大獎，為國爭光。

陳蔚綺也看見身障者的終老問題，許多學員的爸媽擔心自己老了以後無法繼續照顧身心障礙兒女，常說一句：「我只希望比他們多活一天」，這句話感動了陳蔚綺，她期盼未來能打造一座「幸福音樂村」，讓身障音樂家能以音樂自給自足，幸福終老。

萬芳醫院副院長高靖秋、個管師陳婉瑜分享，文山區石頭湯的設立，不僅結合在地資源與分享，也希望將失能者的照顧與醫療服務，從醫院延續到社區，給這些長者舞台，展現依然豐沛的能量；在張炎虎社會福利基金會支持下，把幸福帶到需要的人身邊。

天下文化社長林天來現場也宣布遠見天下文化基金會將捐助1000冊《修練幸福力》給四個單位，推廣愛給更多人，並捐助200冊小天下童書給台東孩子的書屋，一同修練台灣的幸福力。

(旺報 )