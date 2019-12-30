展望2020年元月行情，將聚焦中美第一階段貿易協議簽署時間與文本內容、企業財報及大陸政策動向，就風險屬性增持跟景氣正向連動資產，首選美國、全球及新興亞洲股票型基金，或美國平衡型基金。

富蘭克林證券投顧表示，受惠2019年全球各國寬鬆財政與貨幣政策陸續發酵，加以中美貿易衝突對經濟拖累程度減弱，全球經濟將緩步回升，2020年風險性資產漲勢可期。但考量中美長期結構性問題難解、國際地緣政治紛擾等消息面紛擾，資產組合中仍應保有高評等債、日圓、公用事業及黃金產業型基金，防範潛在波動。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，全球經濟活動有出現一些放緩，主要是在製造業，不過總體來看，減速已經放緩而且出現止穩的現象。展望未來，經濟活動將會有所改善，在經濟放緩時期，美國經濟通常比美國以外的區域更有韌性，主要是美國許多企業在全球佔有領導地位、具有出色的獲利能力，因此雖然美股表現強勁，但還是有充分理由持有美國股票，目前佈局採更謹慎及精選標的策略。

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