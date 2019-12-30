南投縣長林明溱對促進老人口齒咀嚼功能，增進健康維護新措施極為重視，自106年實施65歲以上老人免費裝置假牙，明年的老人免費裝置假牙，將從元旦開始接受民眾申請，籲請有需求的長輩們，把握時間提出申請。

縣府指出，明年度老人假牙補助，縣府已編列預算4千餘萬元，含中低收入戶千餘萬元，一般戶3千萬元。為符公平原則，要讓各鄉鎮市長者有同等機會申請到補助，將依各鄉鎮、市老年人口數比例分配補助經費，全口活動假牙每人最高補助4萬元，半口活動假牙每人最高補助2萬元。

縣府社會及勞動處表示，凡符合第一類在南投設籍年滿55歲以上原住民低收入戶、中低收入戶或65歲以上低收入戶、中低收入戶老人，以及第二類一般戶設籍投縣滿1年的65歲以上者，均可提出申請。

經縣府核定通過者可至牙醫醫療院所進行裝置，1年內裝置完畢，6個月內檢附核准通知函、醫療費用收據正本、裝置後照片、領據等文件送縣府請領補助款。

林縣長表示考量縣府財政負擔能量，對於一般戶老人假牙補助已作經費調整，未來倘財政更加充裕，將以弱勢長者優先作為施政目標，盡全力照顧長者所需各項福利。

(中時 )