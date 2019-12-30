選戰倒數，嘉縣第一選區民進黨立委候選人蔡易餘主攻街頭掃街拜票，30日還跑給垃圾車追。（蔡易餘競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真）

選戰倒數，嘉縣第一選區民進黨立委候選人蔡易餘陣營主攻街頭掃街拜票。（蔡易餘競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真）

民進黨嘉義縣第一選區立委候選人蔡易餘有「靈活胖子」之稱，今30日一早由縣議員林緗亭、水上鄉民生村村長鍾桂葉等團隊陪同拜票，還一路以跑步方式，讓垃圾車追著跑，跑得滿頭大汗，蔡易餘笑說，今天印證他真的很靈活，不只是在哈囉，是真的在拜票。

此次選戰，蔡易餘發揮創意，從靈活胖子看板打出網路高知名度後，接著舉辦全國第一個胖子挺小英後援會，號碼抽籤後更利用網路流行語打出「4在哈囉」口號，力圖打動年輕選票，吸引各年齡層目光。

蔡易餘說，大家都說他自稱靈活的胖子是廣告不實，所以今林緗亭一早就揪他到水上鄉民生社區菜市場，為配合8點上工的垃圾車，他們必須用最快的速度跑在垃圾車前面，還得邊握手、發文宣，嘴上還要直喊拜託「動作很多、很忙」，幸好測試結果，雖然香汗淋漓，還是完成使命。

林緗亭笑說，以前大家都是追垃圾車，這次是讓垃圾車追著拜票，顯見蔡易餘靈活胖子不是浪得虛名，被垃圾車追只能算小試身手。

(中時 )