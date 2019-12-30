當天動員了超過20名大小朋友在現場「殺豬」，將所有網友的愛心結算出來，全數捐給員林華山基金會、彰化家扶員林中心及二林家扶珠簾班。（「大員林生活圈」提供／吳建輝彰化傳真）

當天動員了超過20名大小朋友在現場「殺豬」，將所有網友的愛心結算出來，全數捐給員林華山基金會、彰化家扶員林中心及二林家扶珠簾班。（「大員林生活圈」提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣員林市擁6萬6千人的臉書社團「大員林生活圈」，今年4月版主賴義乾準備300隻愛心小豬撲滿供社友認養，29日小豬回娘家集合社團超過20名大小朋友，將所有網友愛心結算出來，共募得超過17萬元的愛心捐款，全數捐給員林華山基金會、彰化家扶員林中心及二林家扶珠簾班。

今年4月臉書社團「大員林生活圈」發了一篇【一元，能幹嘛？生活圈募集300位每天捐一元的你／妳】臉書貼文，吸引大批網友共襄盛舉，一起加入養豬的行列，大員林生活圈版主賴義乾說，當初是希望大家1天存1元，這樣1年就有365元，但多數社友都很有愛心，超出他原本的預期，最「胖」的小豬重達6000多元。

29日員林圓林園聚集了許多民眾，抱著自己辛苦眷養的小豬回娘家，還有社友提供自家的鱟殼炒蚵仔麵、茶葉蛋、鴨肉飯等讓社友享用，現場像就像一個熱鬧的嘉年華，笑聲不斷。

華山基金會員林愛心天使站長陳堃富說，在歲末年終時刻，感恩有大員林生活圈及員林人好事多的社友熱情參與，尤其是辛苦的主辦單位及提供場地的時上空間，感恩大家的付出，捐出一點一滴存起的愛，溫暖孤老的心。

2004年崛起的社交軟體「臉書」，至今台灣用戶將突破2千萬人，儼然成為你我生活中不可或缺的資訊來源，其中鄉鎮市「大小事」的興起，讓鄉親能透過臉書，在第一時間了解鄉鎮市內的大小事情，不但能找狗找貓、找工作，還能做愛心，處處展現台灣人的人情味。

(中時 )