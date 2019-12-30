前立法院長王金平全台跑透透，替國民黨籍立委候選人輔選，但媒體問及大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標對王等人喊話，盼趕快歸隊，王表示，他的人馬都在幫忙，否認離家出走的說法；另對於選前有沒有可能韓王同框？王說，「那是兩碼子事，我要有我自己的尊嚴嘛，一切隨緣，機會可能不是很大。」

王金平今出席高雄國民黨立委候選人李雅靜的五甲後援會成立大會，王面對媒體詢問顏清標喊話歸隊，王指出「我沒有離家出走啊，都在這裡啊，我的人馬都到處幫韓國瑜輔選」，甚至一一點名現場輔選幹部，強調這些都是他的人馬，「為什麼我昨晚才回到台北，今天一大早趕到這裡，我們的人馬去幫忙他，從頭到尾都是這麼做的」。

至於韓國瑜辯論會後到台中造勢，疑有爆粗口，王緩頰說，韓可能是要喚起支持者的熱情吧，樂意支持他，就是他的成功，每個人總是希望獲得支持，言論內容當然可受公評。但就韓批評媒體沒水準，王指出，韓主要是針對蘋果跟三立，其中蘋果方面正式向3位都提出問題，他認為應正面答覆比較好，給予新聞的自由，希望韓能夠尊重言論自由，媒體都是要受尊重，而媒體也要有做公正的報導。

針對韓在辯論會上評前總統馬英九敗在一個軟弱的「軟」字，王表示，馬英九有軟有硬；媒體繼續追問馬英九哪裡軟？王指出，軟的部分就是不能像民進黨一樣，可以相當程度回饋給競選團隊，民進黨在人事任用有魄力，在這方面馬的考量就比較細膩。

(中時 )