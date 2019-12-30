花蓮縣消防局鳳林分隊昨日晚間7時許接獲民眾受困沙洲求援報案電話，指出萬榮鄉西林村支亞干溪河域有10名大學生受困，其中7名先行脫困向外求援，另外3人則留在沙洲上等候救援，所幸在消防人員營救下待救者皆順利脫困。
據受困學生表示，一行人於28日早晨10時許出發至二子山溫泉，當時溪水相當平緩，不料29日午間山區開始變天、降下豪雨，溪流也受雨勢影響暴漲，眾人無法橫渡對岸、受困沙洲，其中7人先行脫困求援，其餘3人則留在沙洲上等待救援。
鳳林分隊獲報後派員先志西林派出所了解情形，隨後即前往現場勘查，發現河域因降雨導致視線模糊，且水流湍急危險，寬廣的河面也使人員無法接近，只能先行安置脫困的7人，直至今早7時許水流和緩後由救難人員尋找適合渡河點，成功救出3人。
花蓮縣消防局長林文瑞表示，山區氣候難以預測，民眾若進入山林從事休閒或工作，應特別留意天後狀況，並結伴前往，避免單獨進入水域，確保自身與同行者安全。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。