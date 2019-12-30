由於河水過於湍急，救難人員只能先安置自行脫困的7名大學生，待今早水勢和緩後再將剩餘3人救出。（鳳林消防分隊提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮縣消防局鳳林分隊昨日晚間7時許接獲民眾受困沙洲求援報案電話，指出萬榮鄉西林村支亞干溪河域有10名大學生受困，其中7名先行脫困向外求援，另外3人則留在沙洲上等候救援，所幸在消防人員營救下待救者皆順利脫困。

據受困學生表示，一行人於28日早晨10時許出發至二子山溫泉，當時溪水相當平緩，不料29日午間山區開始變天、降下豪雨，溪流也受雨勢影響暴漲，眾人無法橫渡對岸、受困沙洲，其中7人先行脫困求援，其餘3人則留在沙洲上等待救援。

鳳林分隊獲報後派員先志西林派出所了解情形，隨後即前往現場勘查，發現河域因降雨導致視線模糊，且水流湍急危險，寬廣的河面也使人員無法接近，只能先行安置脫困的7人，直至今早7時許水流和緩後由救難人員尋找適合渡河點，成功救出3人。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，山區氣候難以預測，民眾若進入山林從事休閒或工作，應特別留意天後狀況，並結伴前往，避免單獨進入水域，確保自身與同行者安全。

(中時 )