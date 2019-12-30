「iCooking愛上料理」團隊為病童們製作豐富多樣且營養滿分的餐點料理，讓他們的身心受到溫暖的照顧與祝福。（南開科技大學提供／張晉銘南投傳真）

南開科技大學餐飲管理系「iCooking愛上料理」團隊，12月前往台北參加「麥當勞叔叔之家義煮活動」， 師生們共同準備南投當季在地食材，為病童們製作豐富多樣且營養滿分的餐點料理，讓他們的身心受到溫暖的照顧與祝福，最後大家還一起同樂在「紅蜻蜓」的舞蹈中。

南開科技大學表示，這次iCooking愛上料理團隊師生與美食節目主持人焦志方先生，特別帶上南投當季的新鮮食材北上，一起到麥當勞叔叔之家義煮，為病童量身製作美味可口的料理，

像是有著紅色嘟嘴章魚造型的紅麴芝麻流沙包、包裝成小禮物一般的粽香竹山地瓜粉蒸肉、大人小孩都愛的野菜巧達濃湯，還有使用有機雞蛋殼作為容器的可愛營養蒸蛋。

事實上，本次帶隊的李耀堂老師，每年都利用暑假時間，並帶著家人一起參加麥當勞叔叔之家的主廚上菜活動，希望藉此本身的工作技能，為社會公益盡一分心力，以及讓自己的孩子從中學習與了解，以同理心關懷社會上需要幫助的人。

參與的學生表示，當初為了規劃菜單讓所有人絞盡腦汁，因為要考慮重症孩子的食慾，是否排斥相關食材，烹煮方式也不能太複雜，還要兼具營養，為此大家也不斷試做與調整，只希望呈現最好的料理。另一名學生說，看著孩子們吃著餐點時，臉上充滿笑容，覺得相當欣慰。

活動最後大小朋友一起跳著「紅蜻蜓」，希望孩子們如同歌詞中「飛呀~飛呀~看那紅色蜻蜓飛在藍色天空」，擁有正面鼓舞的力量。

(中時 )