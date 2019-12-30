苗栗縣警察之友會理事長歐瑞生，有感於苗栗縣警察局員警在寒冬執勤的辛勞，日前購買保暖發熱衣1,373件贈予每位員警及行政人員，讓在近日低溫執勤中的員警直呼「真是暖到心坎裡！」。

苗栗縣警局局長翁群能表示，歐瑞生理事長在任四年多來，一直全力支持警政工作的推展，歐理事長與警友會團隊不僅重視員警執勤裝備、設備的補強，也非常關心員警的健康及廳舍環境。先後購買密錄器、防割手套等執勤裝備，提升員警執勤的安全性。

另外，縣警局破獲重大槍彈、毒品案時，歐理事長更自掏腰包頒發破案獎勵金，慰勉員警破案的辛勞，有效提升員警士氣。

這次歐理事長貼心購買保暖發熱衣，讓縣警局員警深受感動，表示「執勤穿著保暖衣，身暖心更暖！」。縣警友會是警察局最強力的後盾，為了不辜負警友會的支持，縣警局未來也將秉持為民服務的精神，竭誠努力地維護本縣交通與治安環境，讓縣民能夠安居樂業、共創幸福生活。

(中時 )