遼寧錦州黑山一名早衰少女孩，年僅15歲卻長了一副60歲的面容。她的遭遇經媒體報導後，引發了社會關注。有愛心的醫療團隊向少女伸出援手，積極籌集資金幫助她進行整形手術。

雖說對手術很期待，但15歲的少女畢竟還是個孩子，面對人生第一次手術，她時而開心激動，時而緊張落淚。和她同樣激動還有媽媽，由於媽媽和少女都患有同樣的皮膚早衰症，女兒的痛苦和期待，媽媽全都能感同身受。

媽媽手術前為她做了一個可愛的髮型。少女初步的整型手術包括三部份，除皺、隆鼻和唇型再造，其中面部除皺是最關鍵的環節。

這項手術共動員4個專門手術組10位高水準醫師，在醫療團隊的努力下，少女先後完成面部年輕化，衰老鼻畸形矯正、內窺鏡輔助眉毛拉提、中下面部松垂拉提、頸部鬆弛矯正、人工韌帶重建、口周衰老微整形等環節，連續近500分鐘的手術之後，少女終於完成了第一階段治療，接下來的醫療計畫還要看其的恢復情況再做決定。

少女接受社會的關注和愛心幫助，她也表示，等到康復之後，她也要加入愛心團隊，將這些善意與愛心回饋社會。

(中時電子報)