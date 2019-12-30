合歡山暗空公園獲國際認證，美不勝收。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

合歡山的夜空，太美了。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

合歡山國際暗空公園，獲得國際暗天協會IDA認證通過，成為繼韓國及日本之後，亞洲第3座國際暗空公園，縣長林明溱30日表示，將營造最適合觀星的無光害國際景點；清境風景區也有佛羅倫斯度假山莊等28家旅宿業者響應關燈，減少光害守護星空。

林明溱表示，清境地區海拔約2000公尺，縣府除了設置高空觀景步道，為推動夜間觀光，邀請大家上山觀星，因此積極開發夜間設施，未來一定會讓大家嘆為觀止。

合歡山暗空公園環境營造計畫，經交通部觀光局核准，第1、2期工程經費共2800萬元，打造觀星、天文平台、步道、停車場、無障礙廁所及暗空地標，並改善燈具減少光害；目前正提報第3期計畫，經費約3000萬元，將進行鳶峰旅遊服務中心整修、昆陽雪季旅遊服務中心整修，並增設星空意象。

觀光處長王源鍾表示，目前，清境地區已有28家民宿及單位，進行戶外燈具盤點及降低光害改善評估，透過關燈觀星公約，未來每晚9點後將同步關閉非必要性的戶外燈源，共同守護台灣最美麗的星空。

合歡山國際暗空公園，減少光害、守護星空的理念及作為，受到財團法人中強光電文化藝術基金會評審肯定，因為具指標性及啟發性意義，獲得2019「台灣光環境獎─評審團特別獎」。

(中時 )