為加強深圳香港一體化，大陸深圳市計劃改造羅湖口岸，讓香港的東線鐵路直接開進深圳，在當地「一地兩檢」。港府並表示，在接獲深圳市府的正式建議案後，會仔細研究其效益與可行性。

據《星島日報》報導，羅湖口岸已啟用35年，口岸各種設備及配套難以應付日益激增的客流，本次聖誕節就出現香港市民湧入深圳過節、造成羅湖口岸入境人數激增的現象。加上粵港澳大灣區規劃綱要的出爐，令深圳重新思考如何加深港合作。

報導說，深圳當局近月開始重新規劃羅湖口岸的設計，並率先在深圳羅湖口岸上入手，建議把港鐵東鐵線北延過深圳河，以及預留接口位置與香港在內地做「一地兩檢」。目前規劃在內地口岸連接深圳鐵路兩條線路包括17及11號線，意味深港兩地的交通接駁將會無縫交接，互相接通兩地的市區。如此香港民眾由港鐵東鐵線羅湖站前往至深圳的鐵路的行程時間可大幅縮減一半至5分半鐘。

目前香港市民經羅湖口岸過關後，再轉乘其他內地交通工具如和諧號或公交巴士站，期間的步行體驗很差及混亂，加上當年的口岸設計已經不合符現實的標準，以及未能滿足現時的服務水及要求，內地政府是時候思考重新規畫及改善交通，特別是口岸的接駁交通。

港府發言人回覆媒體查詢時指稱，深圳市政府有關部門尚未就改造羅湖口岸及深圳火車站的方案向香港提出正式建議；待接獲深圳市政府提出的正式建議後，港府有關部門會研究建議的可行性及效益。

(中時電子報)