為方便台東鄉親春節返鄉，台東縣政府和台鐵局合作開辦的春節返鄉專車，將於明年1月3日晚上7點開放網路訂票，樹林台東往返各3列次，總共有2200個座位，只要身分證字號開頭是V或戶籍設在台東都可購買。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，109年台東返鄉專車將於1月3日（星期五）晚間7時開放

網路訂票，從小年夜1月22日至1月23日，提供3列次，由樹林發車到台東的返鄉專車。1月28日至1月29日則提供3列次台東至樹林返工專車。總計6列次2200個座位。

交觀處指出，1月3日完成訂票後，在1月4日起至台北火車站（上午11時至晚上8時）或台東縣政府服務台付款取票（上午9時至晚上6時）。未完成付款取票之車票，將在1月6日早上6時釋出。

交觀處表示，今年較往年不同的是，「票價各按交通部台灣鐵路管理局車種費率計算票價」；半票僅限12歲以下或65歲以上縣民購買搭乘，優惠票限定為台東縣低收入戶、身心障礙者及其陪同者1人購買搭乘。詳細訂票規定及時刻表請至「台東縣觀光旅遊網」、「台東就醬玩Amazing Taitung」粉絲團或本府返鄉專車網站（網址：htrain.taitung.gov.tw）查詢。

(中時 )