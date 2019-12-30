◎反滲透法明表決 朝野僅兩點共識

立法院今天協商《反滲透法》，經朝野協商之後，同意第一條「維護國家主權及自由民主憲政秩序」的「國家」依照國民黨立委陳宜民要求改成「中華民國」，除第一條跟最後一條公告日之外，其餘條文經歷一整天討論仍沒有共識，將在明天院會進行表決。

◎被韓競辦點名 尹立回應了

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室30日上午召開記者會，指Wecare高雄發起人尹立策動罷韓遊行，是為了「保衛標案」，意指前朝市府放水，讓尹立過去擔任中華民國設計師協會理事長期間，19次百發百中奪得高市文化局標案。尹立回批，他不當理事長很多年，請韓國瑜不要懷疑6成4的罷免民意，和他戰到最後一刻的決心。

◎教育部：已查證總統學位與升等論文屬實

針對外界再度質疑蔡英文總統博士論文、學位及升等著作等文件資料，教育部表示，已查證蔡總統學位與升等論文屬實，她的學位及升等論文之公文，可於機關檔案目錄查詢網上查到。

◎7200元約「一日女友」散步 男大生竟摸她大腿被訴

陳姓男大生花了7200元，上網找人扮演「一日女友」，相約到大安森林公園牽手散步，但他明知當初說明7200元價碼只能牽手，竟然一時「性」起，順手摟了對方的腰，還摸她大腿，遭對方當場拒絕，並報警提告。台北地檢署30日依強制猥褻等罪嫌起訴陳男。

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(中時電子報)