嘉義長庚醫院在院內展出37幅ADHD孩子的畫作。（張毓翎攝）

院方將阿弘繪製的畫作，做成馬克杯義賣。（張毓翎攝）

台灣ADHD（注意力不足過動症）盛行率7.5至9.0％，但只有近1.6％孩子尋求診斷，在治療率低的現況下，嘉義長庚醫院精神科醫師陳錦宏2015年成立心動家族兒童青少年關懷協會，支持ADHD孩子與家庭；今年協會與嘉義長庚合作成立「ADHD孩子與家庭長期社區照護共同行動模式」雲嘉工作站，30日進行揭牌儀式，期待造福更多雲嘉南地區的ADHD孩子與家庭。

陳錦宏表示，一般大眾只會注意到ADHD孩子的症狀，此症狀太明顯，故容易掩蓋孩子本質的「亮點」，但事實上，為改變孩子被社會「標籤化」概念，於是11年前他在台中成立心動家族，讓ADHD孩子「亮點」部分能顯現出來，4年前成立心動家族兒童青少年關懷協會，除舉辦課程，同時培育家長、志工做好扶持的角色。

今日嘉義縣衛生局代理局長趙紋華、院長林志鴻等人皆蒞臨為雲嘉工作站揭牌，院方也展出37幅ADHD孩子的畫作；陳錦宏特別分享一個案例，小6的阿弘熱愛畫畫，但情緒和行為時常失控，他心力交瘁的爸爸一度想帶著阿弘結束生命，之後透過「共同行動模式」，不僅改善了阿弘的症狀，也展現繪畫天分，爸爸更獲得台南市政府模範父親獎。

陳錦宏說，雲嘉工作站成立後，將引進更多協會資源，由於課程是沒有醫療給付，但對ADHD孩子很重要，因此協會能彌補醫療的局限，提供一套系統協助照顧者發展照顧知識，另也建立數位群組，讓各個家庭能相互支持，從醫療延伸至家庭、社會概念，找出ADHD孩子令人讚嘆的亮點。

(中時 )