國民黨立委林德福團隊設計出Q版文宣面紙，由於圖像相當可愛，獲得不少支持者喜愛。（葉書宏攝）

國民黨立委林德福團隊設計出Q版文宣面紙，由於圖像相當可愛，獲得不少支持者喜愛。（葉書宏攝）

國民黨立委林德福團隊設計出Q版文宣面紙，由於圖像相當可愛，獲得不少支持者喜愛。（葉書宏攝）

選戰進入倒數，各候選人團隊紛紛推出不同文宣，國民黨立委林德福團隊則推出Q版文宣面紙，由於圖像相當可愛，獲得不少支持者喜愛，選舉不只比人氣，更比拚幕僚團隊的年輕創意。

林德福為新北市立委第九選區候選人，力拚6連霸，年輕團隊則設計出Q版文宣面紙，透過可愛的Q版林德福展現出團隊創意，林德福手中端著茶杯，象徵歡迎民眾多到服務處聚聚、暢談政見，標榜「幸福城市，安居雙和」。

Q版文宣面紙背後則列出林德福任內替民眾爭取永和國民運動中心、捷運萬大線、公共托育及日照中心、綠寶石運動公園、秀山消防分隊等。

林德福表示，文宣設計都來自於年輕團隊發想，兒子與團隊們一起腦力激盪，以往曾推出過Q版礦泉水，獲得不少民眾喜歡，今年除了Q版文宣面紙外，總部內外也透過Q版圖像，讓民眾可以清楚了解近年來的努力，歡迎民眾多來競選總部，一起關心雙和未來。

(中時 )