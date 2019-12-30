嘉義縣竹崎高中近年招生數不受大環境影響，逆勢成長，有不少離島、外縣市的學生千里迢迢就學，但宿舍床位嚴重不足，甚至有一間宿舍容納10人。立委陳明文年初向教育部爭取宿舍新建補助，24日終於傳來好消息，竹崎高中新建宿舍案總經費5485萬元，其中國教署補助3291萬元；30日陳明文到竹崎高中向師生宣布消息，期待孩子能在更舒適的住宿環境學習、成長。

校長郭春松表示，今年3月19日嘉義縣政府和立委陳明文辦公室邀集教育部國教署等單位實地會勘，中央也認為學校宿舍數量不足，目前住宿人數約145人，學校共2棟宿舍，提供150人住宿，部分孩子是9至10人擠一間；另校方依規定分配宿舍，許多本地偏鄉孩子便只能在校外租屋，新建宿舍一事迫在眉睫。

陳明文立委表示，3月他太太廖素惠會勘學生宿舍，拿出宿舍內照片讓我了解學生住宿環境十分壅擠，還看到學生2人共用一張書桌，這案子在爭取補助上相當不容易，歷經3次會議，順利拿到國教署的補助，未來孩子將有更優質的住宿環境。

竹崎高中申請「學生宿舍新建工程」補助經費約5485萬，國教署補助其中的6成，其餘4成由嘉義縣政府提列配合款，核定興建面積約1438平方公尺。郭春松說，由於其中一棟宿舍為教室改建的，因此新宿舍完工後，改建的將回歸教學用途，新宿舍預計容納120人，加上現有的校舍，屆時住宿空間量就足夠。

(中時 )