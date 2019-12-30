柯文哲30日到台南新營替民眾黨立委候選人顏耀星輔選，坦言看完政見辯論會後很傷心，「菜包、草包」都投不下去。（莊曜聰攝）

30日是星期一，台北市長柯文哲沒進市府上班，請假到台南新營替民眾黨立委候選人顏耀星輔選，拉票時有選民問到總統票怎麼投，他笑說「等2024出來選再投我好了」。對於昨日辯論會三方總統候選人的表現，他坦言看完後覺得很傷心，罵來罵去還是沒有告訴人民怎麼解決問題，這在台灣民主政治發展上不是一個很好的示範，對於國民黨候選人韓國瑜的表現，柯文哲說看不太懂，選舉就是要選贏，哪有人要故意選輸。

柯文哲說，他有時候也對司法、媒體很不爽，但媒體是第四權、司法是台灣社會正義的最大防線，希望它們可以越來越好，要盡量給它們正面的鼓勵，罵媒體是「頭殼壞去」，這個應該也算是失言。

柯文哲指出，看完政見發表會後頭上三條線，互相罵來罵去，但能不能告訴我們要怎麼解決問題，比如說高雄市現在的欠債，拖下去不是辦法，需要的是解決方案，如果對中央統籌分配款不滿意，就要反應怎麼改，而不是說法令不合理而不去遵守，台灣社會需要解決問題的人，而不是解釋、製造問題的人。

對於台灣民眾黨的選情，柯文哲表示，既然成立一個黨，目標就是要成為台灣第一大黨，要主導整個台灣政治發展，不管多少都是盡力去做，沒有人說成立一個政黨的目標是要成為第三大黨，那太沒志氣，會盡力去衝刺。

(中時 )