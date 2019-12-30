看過來 佳芬姐1月3日在這裡 18:462019/12/30 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李佳芬1月3日行程。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 李佳芬繼12月18日結束訪美最後一站洛杉磯行程返台，12月21日到台南大天后宮祈福，24日接受黃暐瀚《MOMOTV-我要當選》專訪後，1月3日將在南投鹿谷參香訪視。 國民黨立法委員許淑華服務處在臉書貼出李佳芬1月3日在南投鹿谷鄉的行程，有： 11：30 祝生廟 11：50 開山廟 12：10 鳳凰山寺 12：30 鹿谷鄉農會茶葉文化館 13：20 天林宮 網友留言喊加油！祝國政配、美女立委高票當選！ (中時電子報) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #李佳芬 #國民黨許淑華 #南投鹿谷 也許您會感興趣 推薦閱讀 年輕人為何愛黑韓？韓國瑜曝幕後真相！ 15:422019/12/26 政治 蔡兩大致命傷 王浩宇憂：韓真可能贏 08:382019/12/27 政治 總統政見會 韓國瑜批新潮流架空蔡英文 晚上總統變邱義仁 18:222019/12/27 政治 衝刺年輕選票 詹為元：突破同儕間黑韓壓力 02:242019/12/28 政治 網友聽到哭！韓國瑜台中造勢 韓粉點播這首歌 10:232019/12/29 政治 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 胡志強：韓國瑜當選總統 中華民國才有希望 20:242019/12/29 政治 韓若敗選 他嘆：國民黨將淪第三小黨 09:282019/12/30 政治 與習近平見一面 同床異夢的藍綠共識 15:132019/12/30 國際 政治熱門新聞 台北市最新街頭民調出爐 看到蔡票數北青吃驚 - 政治 旅美學者公布韓蔡封關民調 網：很接近真實！ - 政治 找到楊蕙如了？！「耀正毅」公布藏身地點 - 政治 【卡神輸了1】農委會550萬網站關閉 掀綠網軍內鬥 - 政治 韓國瑜爆氣罵媒體 正氣爸說恭喜 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。