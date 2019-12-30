李佳芬繼12月18日結束訪美最後一站洛杉磯行程返台，12月21日到台南大天后宮祈福，24日接受黃暐瀚《MOMOTV-我要當選》專訪後，1月3日將在南投鹿谷參香訪視。

國民黨立法委員許淑華服務處在臉書貼出李佳芬1月3日在南投鹿谷鄉的行程，有：

11：30 祝生廟

11：50 開山廟

12：10 鳳凰山寺

12：30 鹿谷鄉農會茶葉文化館

13：20 天林宮

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(中時電子報)