民進黨中央「反賄小組」30日南下屏東召開「全民抓鬼反賄選」記者會，席間播放屏東縣議長周典論在黨內初選期間激勵士氣的一段話語，直言「花多少都沒關係」，就是要拿下屏南這席立委；但被隱射可能會踩賄選紅線，律師連立堅呼籲，希望有心人士不要以身試法。

周典論則痛斥對手蘇震清陣營，根本是為求勝選，變造剪輯影片、造謠栽贓，周強調，從黃國昌、莊瑞雄，到現在蘇震清，一再使用變造剪接的畫面與文字，誣指他賄選。

周典論還原當時情況表示，當初說花多少，有強調是在合法範圍下，地點是在國民黨屏東縣黨部，目的是為了激勵黨員士氣；無奈對手卻是斷章取義、故意扭曲，惡意的醜化和汙衊，進而抹黑女兒周佳琪。為釐清事實，將擇日出面說明。

連立堅則透露，手上已掌握屏東近百人的疑似賄選名單，並與徵信業者合作，直接鎖定這些人，有人問說信封內名單的真實性？他特地將信封拆開，但礙於個資法問題，不便露出名字、住址。

他建議這些專業賄選的人，千萬不要動作，因為只要一動，會有好幾組人在盯著，此外，上次選舉全台已採購千支祕錄器，配置在重點區域，屏東有將近百支；民進黨屏東縣黨部主委許展維進一步強調，選舉最後關頭不要讓賄選左右選情，他除宣示反賄選外，並呼籲執法機關落實查賄，並要全民參與、一起抓賄選。

(中時 )