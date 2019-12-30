2019年台股將在明天封關，今年以來台股先是收復萬點關卡，如今更站上萬二大關，根據法人統計，今年以來半導體市值狂增4.15兆元，增幅達到近5成，台積電市值增加2.82兆元，貢獻整體產業超過一半。

半導體產業景氣先蹲後跳，包括台積電在內多家半導體廠商營運在下半年逐季創高，加上陸美貿易戰持續延燒，雖如今有放緩趨勢，不少台灣廠商受惠於大陸廠商所發動的供應鏈去美化策略，以及5G市場發展也將在2020年大暴發，明年台灣半導體產業營運業績可期。

法人統計，台灣半導體市值突破10兆元大關，達到12.48兆元，狂增4.15兆元、幅度達49.92%。受惠於台積電先進製程優勢，坐穩晶圓代工業務龍頭寶座，加上明年5G與高效運算需求強勁，營收預期成長15%至20%，有望續創歷史新高紀錄。

台積電今年股價從年初的219.5元，截至12月30日收盤價334.5元，漲幅達到52.39%，市值也一路從6兆、7兆、8兆元關卡，達到今日的8.67兆元，保持台股權值王地位，今年市值增加2.82兆元，也成為領軍半導體市值增長的最大功臣。

至於排名第二位的，就是委由台積電7奈米製程生產晶片的聯發科，今年以來市值增加3445億元，聯發科在5G旗艦級處理器天璣1000推出後，有望與處理器龍頭高通在5G處理器市場一較高下。封測廠日月光則是在今年增加1132億元，居第3位。

(中時電子報)