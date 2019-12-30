屏東選委會舉辦首場電視政見會，第二選區選將炮火猛烈，感受激烈選情。（林和生攝）

屏東縣選委會30日舉辦首場立委電視政見會，上午由第一選區候選人依序上場，下午則換第二選區接力開講；相較屏北選將針對政見論述的平鋪直敘，屏南顯得火花四射，立委蘇震清更瞄準國民黨候選人周佳琪，要她不要站在父親議長周典論背後，來場直球對決。

第一選區爭取連任的民進黨立委鍾佳濱指出，屏東被定位是農業縣，應該創造農業成為下一世代願意投入的產業，除從硬體建設上的提升，還要透過政策支應，加上之前極力爭取的交通、長照等資源，其實都盼朝著創造就業、在地安養等面向前進。

國民黨候選人葉壽山同樣點出現在環境對年輕人不公平，因此力推力推體育科技產業城，號召業者到屏東設廠，不僅提升外銷產值、更創造地方就業機會；一邊一國潘偉龍則主張提高老農及育兒津貼；無黨籍議員蔣月惠則希望藉由媒體熱度，透過選票補助款繼續做公益。

此選區少有的火花則是打著「這次我們投國旗」口號的無黨籍黃冬輝，他點出屏東人口逐年減少，但中央集權利於一身的卻都是屏東人，他要民進黨說清楚「敢不敢接受國旗」？更點名鍾佳濱敢不敢在服務處掛國旗？

相較第一選區「點到為止」，第二選區蘇震清則是炮火猛烈，他與周佳琪陣營在競選期間已多次相互提告；蘇更單刀直入，要周佳琪與屏東縣議長周典論針對近來攻防文宣一起到王爺廟前立誓，一次說清楚、講明白。缺席政見會的周陣營則指出，早已排定到小琉球行程，因此沒有參加此次政見發表。

(中時 )