副總統候選人張善政於30日前往基隆為候選人宋瑋莉站台時指出，韓國瑜的選情「絕對」有因此，大大拉抬上來。（吳康瑋攝）

2020總統大選電視辯論會於29日登場，學者點評韓國瑜的砲火攻擊力很強，可能會激發淺藍支持者選擇把票投給自己，但點評媒體的方式，可能導致中間選民嚇一跳，對此，副總統候選人張善政於30日前往基隆為候選人宋瑋莉站台時指出，韓國瑜的選情「絕對」有因此大大拉抬上來。

張善政早上來到基隆，替國民黨基隆立委候選人宋瑋莉掃街，他說，前一天的辯論會，對選情拉抬是絕對有的，並且從博恩夜夜秀開始，更看到年輕人這麼的熱烈，他補充指出，昨天天下大雨，但台中七期舉行的那場造勢晚會，現場30萬人絕對有，並且蔡英文原來在大甲體育館的造勢反而取消了，他就知道兩方的支持民眾其熱度絕對是大對比，所以選情的現況他們是非常的樂觀。

張善政上午來陪在地候選人的車隊掃街也是互相拉抬，宋瑋莉對在地熟，並且幫韓國瑜、張善政的選情大大拉抬，他用副總統的身分也拉抬她。現場有記者追問張善政如何評估基隆的選情，他則回說，「我們永遠是樂觀的」宋瑋莉也指出，她在穩定中求勝，滿樂觀的。

(中時 )