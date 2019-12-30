屏東立委第二選區現任立委蘇震清邀對手周佳琪，和父親議長周典論到東港東隆宮辯論。（潘建志攝）

屏東立委第二選區戰況激烈，國民黨候選人周佳琪30日前往屏東地檢署按鈴申告現任立委蘇震清，懸掛抹黑布條意圖使人不當選，隨後到東港東隆宮向溫王爺發誓選舉無違法及賄選。蘇震清則邀對手周佳琪和父親議長周典論，到東隆宮立誓辯論。

蘇震清陣營近期掛出布條，質疑「議長賄選案8名議員被關，議長卻沒事？」「叔叔周土盛貪汙被關，周佳琪有參與嗎？」氣得周佳琪到地檢署按鈴，提出加重誹謗罪，及意圖使人不當選的告訴。

周指出，鋪天蓋地的看板、布條，對她及她的家族進行抹黑、造謠、栽贓，她譴責這樣的惡行。她的爸爸跟叔叔都不是候選人，爸爸的事情及說話一直被對手斷章取義、故意扭曲；叔叔的事她並不清楚，不能代答。

她也質疑蘇震清那麼大的影響力，將莊瑞雄喬出去，誰才是「喬王」？蘇也應公開說清楚與砂石業者關係，為什麼常去中國？之後她到東港東隆宮向溫王爺發誓「選舉過程中有任何違法、賄選，就退出選舉不參與政治。」

蘇震清則回應，布條指控都有憑據也有簽名負責，他日前也在媒體面前向競總內的溫王爺神尊發誓，若有投資砂石場涉及違法就退出政壇。他亦質疑周典論是否插手砂石業乾股？是否投資砂石業？並邀請周家父女一起到王爺面前立誓辯論，也希望全民一起來抓賄選。

(中時 )