台中國家歌劇院2020年新春將推出當代舞蹈、擊樂重奏、音樂劇及舞台劇等5檔多元節目，以愛與包融為主題，分享人性的溫暖。台中國家歌劇院副總監汪虹30日表示，歌劇院鼓勵藝術家們來發表作品，願意成為藝術家創作的平台與後盾。

台中國家歌劇院在2020年1月至2月間將、推出新生代藝術創作者辜婉玉的《指間茉莉》、Cc打擊樂的《世界巡禮》、艸雨田舞蹈劇場的竹鄉印象二部曲《漫遊》、台南人劇團的《第十二夜》、頑石劇團的《夜，散落在愛的臨界》等5檔節目，從訴說個人生命歷練、紀錄異國風情、體現台灣在地文化、重現經典愛情劇作、回溯歷史動人情懷等角度，展現溫暖的人生故事。

辜婉玉與中台灣在地藝術家詹佳惠與潘莉君教授，打造當代舞蹈《指間茉莉》，以手語作為主軸，結合現代舞，手語文化、現代舞與劇場緊密結合成為舞台劇的新風格。

Cc打擊樂是打擊樂家陳揚以及張慈恩所組的擊樂二重奏，委託馬來西亞知名作曲家鍾啟榮創作《流浪》，運用大量東南亞及爪哇島的音樂元素，將於歌劇院首演。

《漫遊》是艸雨田舞蹈劇場的作品，以新竹五色鳥的視角出發，穿越客家人文歷史及新竹地景來探索台灣在地文化。

《第十二夜》改編莎翁經典劇目，將時空背景移到1930年代的老上海，編劇趙啟運表示，以饒富視聽動能的音樂劇重新演繹莎翁作品，打造如上海百樂門夜總會的熱鬧氛圍，希望展現莎劇極致的趣味。

《夜，散落在愛的臨界》是頑石劇團總監郎亞玲，以自身為白色恐怖受難家屬的角度，運用戲劇形式還原歷史記憶，深入探討創傷後關係修復過程。

(中時 )