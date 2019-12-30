金門當地旅館、新住民和特產業者代表齊聲抗議《反滲透法》草案，痛批「小英發言、三通戒嚴」。（李金生攝）

針對執政黨將強行通過《反滲透法》草案，金門當地旅館、新住民和特產業者代表今（30）日下午聚集國民黨金門立委候選人陳玉珍競選總部齊聲抗議，痛批「小英發言、三通戒嚴」，強調該法是砍斷與對岸正常商貿交流，讓「金門完蛋」的惡法。

陳玉珍表示，蔡英文總統下令立法院限期通過的《反滲透法》草案，明天將三讀表決，但反彈聲浪已從國民黨蔓延至親民黨、民眾黨，連深綠的都看不下去。對與廈門僅一水之隔的金門來說，兩岸小三通以來的宗教、文化、商貿、觀光產業交流，都將遭到嚴峻考驗和衝擊。

10餘位來自宗教界、特產業和旅遊觀光業者、新住民交流協會、旅台金門同鄉會人士，今天下午出席陳玉珍在競選總部舉辦的記者會，一起向執政黨表達嚴正抗議。

陳玉珍表示，兩岸好不容易和平相處多年，政府不應該因為意識型態，造成人民困擾甚至恐慌，像今年金門的觀光旅遊相關產業，就因蔡政府搞壞兩岸關係，而受到極大的傷害，只能用哀鴻遍野來形容，如今好不容易才恢復一點元氣，又因選舉搞粗糙立法，而面臨新的危機，實在太令人痛心失望。

陳玉珍強調，《反滲透法》可能造成金廈完全隔絕、兩岸人民不能正常來往，目前已是人人自危，憂心此法如果真的通過，未來很容易入人於罪，一不小心就遭到法辦。

浯島城隍廟楊耀芸主委憂心忡忡表示，金廈同源，宗教信仰一樣，近年交流頻繁，擔心兩岸關係發展倒退，不利民間宗教文化交流。金門旅館同業公會理事長蕭淑珍也說，金門依靠觀光旅遊產業生活的人非常多，日前關閉小三通自由行，旅遊業受到了嚴重的打擊，希望政府能夠給金門一條穩定發展的路。

新二代兩岸交流協會羅建華理事長也帶領姊妹高呼：「我們要回家」！希望政府關心金門2600位陸配的心情，不要讓她們陷在尷尬的漩渦。

下午出席記者會者還有國民黨金門縣黨部主委石兆瑉）、前烈嶼公共事務協會理事長洪肇葉、新北市金門同鄉會理事長陳復寶等人。

(中時 )