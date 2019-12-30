國民黨山地原住民立委候選人章正輝（右）。（潘建志攝）

明年大選山地原住民立委共11名候選人爭奪3席，選情激烈；山原選區橫跨全台，族人笑說「就像選總統一樣！」中山大學社會學教授台邦．撒沙勒在臉書分析，高金素梅、孔文吉、章正輝、伍麗華4人為領先群，尤其後2人更是勢均力敵、難分軒輊。

11名候選人分別為無黨籍高金素梅、林信義、伊斯坦大‧貝雅夫‧正福、林曉婷，國民黨孔文吉、章正輝，民進黨伍麗華，綠黨張曜羣，安定力量錢宥均，台澎黨撒卡伊，喜樂島聯盟高畹芯。

現任山原立委高金素梅及孔文吉都是中北部的泛泰雅系，伍麗華是高雄魯凱族，章正輝則是台東排灣族。屏東縣是山原的重要票倉，8個山地鄉占全台1／4強，其中人數最多的排灣族更是舉足輕重，票數支持1席立委當選綽綽有餘。

立委簡東明不再連任後，明年屏東排灣族並未推出人選；在屏東擔任過校長及原民處長的伍麗華，在縣長潘孟安加持下組成「屏東隊」，相對於章正輝喊出「排灣大團結」，台邦表示，到底是「地域意識」還是「族群感情」勝出，讓人拭目以待。

台邦指出，章、伍2人都有共識，認為拿下屏東就能拿下全台，因此都重兵集結於屏東。不過明年山原立委選舉屏東大概只能開出2萬6000至2萬8000票，單靠屏東選票是不可能當選的，如何開拓屏東以外的票源，才是決勝關鍵。

他分析，章、伍在南台灣及台東最多只能拿到1萬5000票，還要往外縣市開拓8000票左右才有可能勝選。而6連任的高金及4連任的孔文吉，過去半年在章、伍2人高張力對決態勢下，也陷入「被模糊化」的局面，不可大意。

(中時 )