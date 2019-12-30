台中市烏日區市民柯男家有一隻萌犬「Coca」，日前趁家人不注意，一溜煙跳上陌生人座車，硬要搭便車不下車，柯男著急，請中市警局烏日分局烏日派出所員警幫忙協尋，經調查尋獲「失蹤」線索，找到好心收留的女子，讓「Coca」重回主人懷抱。

日前中市烏日柯姓民眾，向台中市警局烏日分局烏日派出所報案指出，其飼養多年如同家人的貴賓狗，在烏日區長春街上走失，請員警幫忙尋找，失主指出，他的愛犬「Coca」是隻貴賓狗，每天下午都有1小時的放風時間，讓牠在家門前活動活動，沒想到這次吃晚餐時間到了卻沒有回來，在附近遍尋不著，很著急。

接案員警莊恩臨，因自己也是愛犬人士，了解失主的慌張，立即至走失地點附近調閱監視器，果然發現一隻白色貴賓犬跳上一女子的機車踏板，女子要狗兒下車，但狗兒似乎不願下車，女子只好載著狗兒離去。

員警循線找到該女子表示，昨日狗兒怎麼請都不下車，折騰很久，只得載著牠挨家挨戶詢問到底是誰家愛犬，但附近民眾皆表示不知情，只好載回家照顧了一晚，想說隔天再去報警，沒想到員警就先找來了。

柯姓夫婦接獲愛犬尋獲，頓時放下心中大石，連忙向警方道謝，事後還抱著「Coca」至派出所，感謝警方大力協助，更對警方的積極態度讚揚不已。

(中時 )