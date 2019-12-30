曾在韓劇《鬼怪》中飾演火辣的神明三神奶奶的女星李尹，今（30）日被發現在社群軟體上的限時動態，po出在台中吃到底鹹豆漿的影片，疑似是到了台中跨年，引起粉絲騷動。

李尹身材姣好，曾拍攝不少運動女性美封面。（圖／翻攝自李尹IG）

37歲的李尹以《鬼怪》的三神奶奶走紅，愛運動的她曾為不少雜誌拍攝雜誌健康的女性美封面，也曾兩度傳出和男星金材昱的緋聞，不過兩人都否認。這次她來台跨年，還選定台中相當特別，但尚未看出她是跟哪幾位好友一起來度假。

(中時電子報)