蘇治芬（左）邀游錫堃（右）站台，強調有信心連任保護農民。（張朝欣攝）

雲林縣第一選區立委候選人蘇治芬30日邀前行政院長游錫堃到雲林縣掃街拜票，游稱讚蘇的國政、縣政經驗豐富，請大家要支持蘇連任，蘇則強調會提高進口蒜頭關稅保護農民。

游錫堃30日到雲林縣北港鎮與蘇治芬一起掃街拜票，表示蘇一家人對台灣民主的貢獻非常巨大，台灣目前有這樣民主成果，就是有上一代人的努力，蘇的父母親就是這些付出貢獻的人。

游指出，大家都知道蘇治芬的經驗豐富，對國政、縣政都非常了解，除了為雲林爭取許多建設，在國會的論述能力也非常強，國防、外交、經濟各方面都非常了解，一定要讓她高票當選，繼續做蔡英文總統的左右手。

蘇治芬感謝游院長來助陣，游任期相當長，對台灣的貢獻非常大，雲林78東西向快速道路就是在游任內完成，她與游是從黨外時期一起拚過來的，可說是沙場老將，期待大家多多支持她連任成功。

被問及對手張嘉郡北上抗議農委會放行蒜頭進口打壓本土蒜價，蘇治芬表示進口蒜頭關稅是送到財政部關稅稅率審議小組所決定的，這個決定不是令人很滿意，但相信農委會會妥善處理，若連任的話一定會讓關稅調高，與農委會站在一起保護農民。

(中時 )