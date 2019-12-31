蔡英文總統(前中)30日陪同新北市第一選區立委呂孫綾（右）前往淡水保安廟參拜，為呂孫綾加油站台。(陳怡誠攝)

蔡英文總統30日下午至淡水、三芝參拜廟宇，輔選力爭連任的新北市第一選區民進黨籍立委呂孫綾，蔡總統致詞說台灣國防現在都是國艦國造，原型機已經製造出來，明年就會試飛，特別為呂孫綾在國防上爭取表示肯定，「呂孫綾纏起來很難搞的」，指有她在一定會讓國防越來越強。

(中時 )