蔡總統肯定呂孫綾國防表現 台版原型機明年將試飛 00:342019/12/31 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文(左)致詞時表示，呂孫綾（右）在國會的表現是有目共睹，希望鄉親支持呂孫綾連任繼續來為地方服務！(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統(前中)30日陪同新北市第一選區立委呂孫綾（右）前往淡水保安廟參拜，為呂孫綾加油站台。(陳怡誠攝) 蔡英文總統30日下午至淡水、三芝參拜廟宇，輔選力爭連任的新北市第一選區民進黨籍立委呂孫綾，蔡總統致詞說台灣國防現在都是國艦國造，原型機已經製造出來，明年就會試飛，特別為呂孫綾在國防上爭取表示肯定，「呂孫綾纏起來很難搞的」，指有她在一定會讓國防越來越強。 (中時 ) #國防 #原型 #蔡總統 #民進黨籍 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 抓到了！藍營爆 綠透過謝長廷創辦的基金會滲透校園 11:332019/12/27 政治 韓國瑜：被架空的民進黨政府就像黑心食品必須下架 19:562019/12/27 政治 韓國瑜第三場電視政見發表會 第一輪申論全文 20:032019/12/27 政治 錯亂的下架吳斯懷 04:102019/12/28 時論廣場 下架民進黨 倒數計時 04:102019/12/29 時論廣場 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 民進黨世代齊聚接力演說 高喊下架吳斯懷 23:052019/12/29 政治 韓轟反滲透法 綁炸彈在人民脖子 04:102019/12/30 焦點新聞 準公投雙殺反滲透法 04:102019/12/30 論壇廣場 綠提高罰金至千萬 藍追是否違憲 04:102019/12/30 政治要聞 政治熱門新聞 從辯論會藍綠媒體觀看人數 彭文正：2020勝負已定 - 政治 辯論後新北街頭民調 韓蔡差距網：真殘忍 - 政治 找到楊蕙如了？！「耀正毅」公布藏身地點 - 政治 廖達琪：韓勝選氣勢已凝聚 差距30至80萬票 - 政治 台北市最新街頭民調出爐 看到蔡票數北青吃驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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