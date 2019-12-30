民進黨角逐連任的蔡英文總統選前黃金周，亦在台中市舉辦大型造勢活動，將展現小英的超高人氣。（陳世宗攝）

2020總統大選決戰中台灣！國民黨總統候選人韓國瑜29日在台中市舉辦造勢晚會，鋼鐵韓粉不畏風雨30萬大軍力挺韓國瑜進軍總統府；民進黨總統候選人蔡英文在選前黃金周，明年元月四日亦在台中舉辦大型造勢，屆時人潮將被視為選前「尬場」指標，藍綠投票前氣勢先拼輸贏。。

國民黨總統候選人韓國瑜29日舉辦「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」，雖然風雨不斷，卻擋不住韓粉熱情，主持人高喊人數破30萬人時，全場沸騰！韓粉拿出手機燈光形成一片燈海，不管風雨多大鋼鐵韓粉「在等一個人」，韓國瑜到場全場高喊「韓國瑜、凍蒜！」氣勢沸騰。

令人動容的是，雖整天陰雨不斷，韓粉仍從各地蜂擁而至，人潮踩著積水爛泥相互扶持到場相挺！30萬名支持者全副武裝，準備雨衣、雨傘、雨鞋、鞋套；韓粉主場後方空地搭帳棚門口插上國旗，數百支持者到龍門路安全島排排坐，兩眼直視遠方心跳跟主戰場同脈衝。

民進黨角逐連任的蔡英文總統選前黃金周亦在台中舉辦大型造勢活動，地點與韓國瑜前天造勢場地隔著50公尺的市政路，該場地面積1.5公頃，加上緊鄰0.7公頃的公園，推估約可容納6、7萬人；這場造勢晚會是民進黨台中市最後的衝刺，將展現小英的超高人氣。

選戰比人潮也比氣勢！國、民兩黨都將中台灣視為2020決戰主戰場！藍營動員北起新竹縣、南到嘉義市的執政7縣市首長共同站台，營造中台灣團結勝選氣勢；民進黨除黨籍公職人員配合宣傳外，亦透過網路、廣播呼籲支持者自動參與，兩軍交戰人潮將被視為選前「短兵相接」的重要指標。

(中時 )