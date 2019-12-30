在歷經假期購物的狂歡之後，美國電商業者即將迎來龐大的退貨潮。根據估計，美國消費者今年退回假期旺季期間購買的商品規模將創新高，上看1,000億美元。此外，線上購物的退貨金額可能是實體商店的將近3倍。

勤業眾信（Deloitte）預估，美國消費者在11～明年1月期間購物1.1兆美元，比去年同期高出4.5～5％。零售科技公司Optoro預測，這段期間退貨規模較去年增逾6％至1,000億美元。

曾任職Best Buy線上銷售通路專員、現任Optoro電商專家桑默絲（Larisa Summers）表示，退貨商品會在倉庫放好幾個禮拜，而零售商大多缺乏足以處理「高度複雜」逆向物流（Reverse Logistics）挑戰的能力。

Forrester預估，約有一半的網購退貨的商品幾乎沒有「剩餘價值」。分析公司1010 data商務長曼提斯則提及，針對這些不如原本狀況的商品，零售商只能折扣賣出。

有些商品最後將走向丟棄一途。Optoro估計，美國每年大約有50億磅的退貨商品送到掩埋場，相當於5,600架滿載的747飛機所載貨物。

(工商 )