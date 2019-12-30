上緯投控（3708）公告持股88.75％子公司上緯新材料科技股份有限公司已於12月27日申請上海證券交易所完成遞交科創版上市申請文件。上緯新材料主從事環保耐蝕材料及環保綠能材料之生產與銷售，廠區位在上海松江工業區；這次透過上市取得新資金，將用於廠房增建、購置研發設備，並補充流動資金。

上緯投控今年股東會通過旗下子公司上緯新材料擬赴大陸上市，當時評估的可能上市地點包括上海或深圳證交所，11月敲定赴大陸上海證交所科創板申請上市。

上緯表示，上緯新材料選擇將赴大陸上市，主要是為加速大陸相關業務市場的拓展，並藉由上市，吸引更多優秀專業人才加入，提高集團的全球競爭力與提升品牌形象。

尤其，上緯新材料赴大陸掛牌，可望為上緯集團搭建新的融資平台，為公司營運資金、資本支出需求，提供更有效率的融資環境，改善集團合併報表的財務結構。

上緯新材規劃於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股（A股），並申請在上海或深圳證券交易所上市，股票面值為每股人民幣1元，根據上市地相關法規，將發行新股股數約占上緯新材發行後總股本比例10～25％（暫定），上緯投控持股比例預計將降為71～80.68％。

(工商 )