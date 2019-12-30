預計於2020夏季開幕的國泰飯店觀光事業旗下「和逸飯店，桃園青埔館」啟動徵才計畫，預計招募包括客房、餐飲、休閒服務等六大類人才，釋出近二百名職缺，並在2020年2/12日於中壢區公所一樓大廳舉辦人才招募會。

和逸飯店園青埔館是國泰飯店觀光事業旗下首家國際觀光旅館，也是國泰投資經營的第七家飯店，更是全國第一家攜手日本知名八景島水族館，共同打造以海洋為主題的國際級飯店。飯店定位是「與國際接軌的海洋主題觀光飯店」。

目前國泰飯店觀光事業旗下有三個飯店品牌，和逸飯店、慕軒飯店以及與萬豪集團合作的台北國泰萬怡酒店，幅員遍及台灣南北區域。即將在明年開幕的「和逸飯店．桃園青埔館」，桃園高鐵特區，位據空港、高鐵與機場捷運三大交通樞紐，基地面積約6,800坪，設施包含全日餐廳、中餐廳、多功能宴會廳、會議廳、主題酒吧、休閒中心及218間海洋主題客房。未來將結合八景島水族館推出夜宿體驗，提供奧秘、浪漫、冒險、熱情及藝術的旅宿體驗。

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