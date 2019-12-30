配合國土計畫，大村鄉公所計畫將山腳路下快速道路兩側的268公頃農地推動開發「大村科技產業園區」，不料近日可行性評估在10月中舉行2場說明會後，引發地方居民強烈反彈，還組成自救會反對到底。（摘自反大村科技產業園區自救會臉書／謝瓊雲彰化傳真）

配合國土計畫，大村鄉公所去年中提出「大村科技產業園區」，今年獲彰化縣政府300萬元經費正進行可行性評估，不料卻引發地方居民反彈，還組成自救會，強調要發展生態休閒觀光，拒絕再增加工業區；對此鄉公所表示會再充分與居民溝通討論。

計畫選定縣道137線山腳路下的快速道路旁東西兩側約268公頃土地開發，加上鄰近大葉大學育才，盼就近提供大員林地區就業機會。根據縣府調查，目前大村鄉農地有103公頃做為工廠使用，339公頃做建築使用；鄉內產業主要有橡膠輪胎、自行車產業與汽車零件等，橡膠是全台生產總額第1名，運輸工具及零件也排名全台第6，共511家製造業者、雇用員工數約9980人。

在地平和村居民串連組成反科技園區自救會，抨擊彰化縣農地蓋工廠問題懸而未解，竟又要開發新的工業區、城鄉發展區；他們拒絕工業區，強調要發展生態休閒觀光，全力保留大村鄉在地良田。

大村鄉長游盛指，計畫是為了配合國土開發計畫和東大村未來發展，將鄉內農地重畫分區使用，268公頃農地多數是無路、又無法種高經濟作物的土地；他強調計畫還在評估階段，會繼續和民眾溝通。

建設處長劉玉平表示，全案目前仍在可行性評估中，需視評估結果報告是否可行才會開發，若地主意願高、大村公所依《產業創新條例》提計畫申請報編為科技產業園區後，還需進行環評。

他指出，若公所與地方取得共識，縣府將會從旁協助；目前該園區內多數為私有土地，且仍屬特定農業區，若地方確定推動，通過環評後就會送入國土計畫審議會，進行地目的調整變更，關鍵仍在於多數地主的意願。

(中時 )